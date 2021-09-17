Куратор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко почав активніше зводити собі особняк

Аня Мартинюк 17 вересня 2021, 09:10

Все найкраще – для себе.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти дізналися, що у куратора «Великого будівництва» Кирила Тимошенко самого відбувається активне будівництво. Як відомо, раніше 32-річний Кирило придбав нерухомість за 10 мільйонів гривень й оформив його на дружину Олену. Наразі в котеджному містечку "Альпійка",що біля села Підгірці неподалік від Києва, активно працюють будівельники. На подвір’ї помічено 6 будівельних будиночків для робітників.

Видно також, що у Тимошенка буде басейн. Особняк молодого і перспективного Кирила реконструюють, міняють фасад, вікна, дах, ремонтують стіни. За попередніми даними, Тимошенко хоче завершити всі роботи до Нового року.

Нагадаємо, проект «Велике будівництво» уже витягнув з бюджету понад 120 мільярдів гривень. Він давно обріс безліччю корупційних схем. Уряд хоче витягнути на цей проект з бюджету ще 15 мільйонів гривень.