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Все найкраще – для себе.
Новину передає «Преса України».
Українські журналісти дізналися, що у куратора «Великого будівництва» Кирила Тимошенко самого відбувається активне будівництво. Як відомо, раніше 32-річний Кирило придбав нерухомість за 10 мільйонів гривень й оформив його на дружину Олену. Наразі в котеджному містечку "Альпійка",що біля села Підгірці неподалік від Києва, активно працюють будівельники. На подвір’ї помічено 6 будівельних будиночків для робітників.
Видно також, що у Тимошенка буде басейн. Особняк молодого і перспективного Кирила реконструюють, міняють фасад, вікна, дах, ремонтують стіни. За попередніми даними, Тимошенко хоче завершити всі роботи до Нового року.
Нагадаємо, проект «Велике будівництво» уже витягнув з бюджету понад 120 мільярдів гривень. Він давно обріс безліччю корупційних схем. Уряд хоче витягнути на цей проект з бюджету ще 15 мільйонів гривень.
09:47: На японському острові Суваносе відбулось виверження вулкану
09:10: Куратор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко почав активніше зводити собі особняк
13:01: Італія сьогодні: Невакциновані більше до роботи не приступлять
11:55: В Україні понад 5 млн повністю вакцинованих проти коронавірусу людей
11:19: Найвідоміша українська блогерка Саша Пустовіт розповіла про розлучення з тираном
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