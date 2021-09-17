Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Університет Поплавського першим в світі відкриє факультет ТікТока
  • МОЗ пообіцяло вакцинованим повернення до повноцінного життя
  • Президент Естонії нагадала про не скорі перспективи вступу України в ЄС

Куратор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко почав активніше зводити собі особняк

Аня Мартинюк 17 вересня 2021, 09:10
Версія для друку
Куратор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко почав активніше зводити собі особняк

Все найкраще – для себе. 

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти дізналися, що у куратора «Великого будівництва» Кирила Тимошенко самого відбувається активне будівництво. Як відомо, раніше 32-річний Кирило придбав нерухомість за 10 мільйонів гривень й оформив його на дружину Олену. Наразі в котеджному містечку "Альпійка",що біля села Підгірці неподалік від Києва, активно працюють будівельники. На подвір’ї помічено 6 будівельних будиночків для робітників. 

Видно також, що у Тимошенка буде басейн. Особняк молодого і перспективного Кирила реконструюють, міняють фасад, вікна, дах, ремонтують стіни. За попередніми даними, Тимошенко хоче завершити всі роботи до Нового року.

Нагадаємо, проект «Велике будівництво» уже витягнув з бюджету понад 120 мільярдів гривень. Він давно обріс безліччю корупційних схем. Уряд хоче витягнути на цей проект з бюджету ще 15 мільйонів гривень.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції