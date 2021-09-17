Коронавірус в Україні набирає нових темпів

Аня Мартинюк 17 вересня 2021, 08:34

Кількість хворих та кількість смертей невпинно росте.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ повідомили, що за 16 вересня в Україні різко збільшилась кількість коронавірусних хворих. Плюс 6 624 людини. На жаль, також зафіксовано 99 смертей. З початку пандемії в Україні померли 54 750 людей.

У прес-службі Міністерства охорони здоров'я України додали, що серед нових хворих 677 дітей та 105 медиків.

У Львівській області найбільше нових хворих – 644 людини.