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Коронавірус в Україні набирає нових темпів

Аня Мартинюк 17 вересня 2021, 08:34
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Коронавірус в Україні набирає нових темпів

Кількість хворих та кількість смертей невпинно росте.  

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ повідомили, що за 16 вересня в Україні різко збільшилась кількість коронавірусних хворих. Плюс 6 624 людини. На жаль, також зафіксовано 99 смертей. З початку пандемії в Україні померли 54 750 людей.

У прес-службі Міністерства охорони здоров'я України додали, що серед нових хворих 677 дітей та 105 медиків.

У Львівській області найбільше нових хворих – 644 людини.

 

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