Коронавірус в Україні набирає нових темпів

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Кількість хворих та кількість смертей невпинно росте.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МОЗ повідомили, що за 16 вересня в Україні різко збільшилась кількість коронавірусних хворих. Плюс 6 624 людини. На жаль, також зафіксовано 99 смертей. З початку пандемії в Україні померли 54 750 людей.
У прес-службі Міністерства охорони здоров'я України додали, що серед нових хворих 677 дітей та 105 медиків.
У Львівській області найбільше нових хворих – 644 людини.
09:10: Куратор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко почав активніше зводити собі особняк
13:01: Італія сьогодні: Невакциновані більше до роботи не приступлять
11:55: В Україні понад 5 млн повністю вакцинованих проти коронавірусу людей
11:19: Найвідоміша українська блогерка Саша Пустовіт розповіла про розлучення з тираном
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