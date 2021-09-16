Італія сьогодні: Невакциновані більше до роботи не приступлять

Аня Мартинюк 16 вересня 2021, 13:01

З жовтня діятимуть нові жорсткі правила.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 вересня, стало відомо, що з 15 жовтня Італія запроваджує «зелений пропуск». Мова йде про ковід-сертифікат, який знадобиться для працівників абсолютно всіх сфер. Італія стане першою країною, яка ввела обов'язкову вакцинацію для всіх службовців.

За даними Corriere della Sera, без ковід-сертифікату працівникам буде закритий доступ в офіси, студію, на фабрику чи будь-яке інше місце.

Офіс-менеджери або керівники відділу відповідатимуть за виконання цієї вимоги. Відомо, що невакцинованих працівників не звільнятимуть. Їм передбачений штраф у розмірі до 1000 євро. Якщо працівник не ходитиме на роботу протягом 5 днів через відсутність сертифікату, тоді його можуть звільнити й залишити без виплат.