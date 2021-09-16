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З жовтня діятимуть нові жорсткі правила.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 вересня, стало відомо, що з 15 жовтня Італія запроваджує «зелений пропуск». Мова йде про ковід-сертифікат, який знадобиться для працівників абсолютно всіх сфер. Італія стане першою країною, яка ввела обов'язкову вакцинацію для всіх службовців.
За даними Corriere della Sera, без ковід-сертифікату працівникам буде закритий доступ в офіси, студію, на фабрику чи будь-яке інше місце.
Офіс-менеджери або керівники відділу відповідатимуть за виконання цієї вимоги. Відомо, що невакцинованих працівників не звільнятимуть. Їм передбачений штраф у розмірі до 1000 євро. Якщо працівник не ходитиме на роботу протягом 5 днів через відсутність сертифікату, тоді його можуть звільнити й залишити без виплат.
13:01: Італія сьогодні: Невакциновані більше до роботи не приступлять
11:55: В Україні понад 5 млн повністю вакцинованих проти коронавірусу людей
11:19: Найвідоміша українська блогерка Саша Пустовіт розповіла про розлучення з тираном
14:02: Вакцинованим українцям продовжили дію ковід-сертифікату
13:39: Кабмін так вирішив: Вакциновані українці ходитимуть на роботу й в кіно
13:12: Встановлено особи загиблих в результаті вибуху в Дніпрі
12:46: Університет Поплавського першим в світі відкриє факультет ТікТока
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