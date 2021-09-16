Процес схвалення вакцини Спутник V призупинено

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Про це розповіли у ВООЗ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 вересня, стало відомо, що процес схвалення російської вакцини Спутник V призупинено. Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров’я.
Причина такого ходу подій - одна з фабрик, де виготовляють препарат, не відповідає новій практиці виробництва. За словами помічника директора заснованої при ВООЗ Панамериканської організації охорони здоров'я (PAHO) Жарбаса Барбоса, тепер російський виробник має впровадити необхідні заходи та дочекатися нової перевірки.
13:01: Італія сьогодні: Невакциновані більше до роботи не приступлять
11:55: В Україні понад 5 млн повністю вакцинованих проти коронавірусу людей
11:19: Найвідоміша українська блогерка Саша Пустовіт розповіла про розлучення з тираном
14:02: Вакцинованим українцям продовжили дію ковід-сертифікату
13:39: Кабмін так вирішив: Вакциновані українці ходитимуть на роботу й в кіно
13:12: Встановлено особи загиблих в результаті вибуху в Дніпрі
12:46: Університет Поплавського першим в світі відкриє факультет ТікТока
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