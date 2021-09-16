Процес схвалення вакцини Спутник V призупинено

Аня Мартинюк 16 вересня 2021, 12:31

Про це розповіли у ВООЗ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 вересня, стало відомо, що процес схвалення російської вакцини Спутник V призупинено. Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров’я.

Причина такого ходу подій - одна з фабрик, де виготовляють препарат, не відповідає новій практиці виробництва. За словами помічника директора заснованої при ВООЗ Панамериканської організації охорони здоров'я (PAHO) Жарбаса Барбоса, тепер російський виробник має впровадити необхідні заходи та дочекатися нової перевірки.