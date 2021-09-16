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Найпопулярніша в Україні вакцина - від Pfizer.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 вересня, у прес-службі МОЗ повідомили, що дві дози вакцини проти коронавірусу отримали 5 009 066 українців. Як зазначається, з початку кампанії вакцинації щеплено майже 6,1 млн осіб.
Наголошується, що за минулу добу вакцину проти коронавірусу отримали 118 786 українців. З них першу дозу отримали 68 806 осіб.
Уточнюється, що найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer - 59 943. Sinovac - 36 679, AstraZeneca - 18 652 і Moderna - 3 512.
13:01: Італія сьогодні: Невакциновані більше до роботи не приступлять
11:55: В Україні понад 5 млн повністю вакцинованих проти коронавірусу людей
11:19: Найвідоміша українська блогерка Саша Пустовіт розповіла про розлучення з тираном
14:02: Вакцинованим українцям продовжили дію ковід-сертифікату
13:39: Кабмін так вирішив: Вакциновані українці ходитимуть на роботу й в кіно
13:12: Встановлено особи загиблих в результаті вибуху в Дніпрі
12:46: Університет Поплавського першим в світі відкриє факультет ТікТока
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