В Україні понад 5 млн повністю вакцинованих проти коронавірусу людей

Аня Мартинюк 16 вересня 2021, 11:55

Найпопулярніша в Україні вакцина - від Pfizer.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 вересня, у прес-службі МОЗ повідомили, що дві дози вакцини проти коронавірусу отримали 5 009 066 українців. Як зазначається, з початку кампанії вакцинації щеплено майже 6,1 млн осіб.

Наголошується, що за минулу добу вакцину проти коронавірусу отримали 118 786 українців. З них першу дозу отримали 68 806 осіб.

Уточнюється, що найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer - 59 943. Sinovac - 36 679, AstraZeneca - 18 652 і Moderna - 3 512.