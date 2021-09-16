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Найвідоміша українська блогерка Саша Пустовіт розповіла про розлучення з тираном

Аня Мартинюк 16 вересня 2021, 11:19
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Найвідоміша українська блогерка Саша Пустовіт розповіла про розлучення з тираном

Інтернет-знаменитість розповіла про абюзивні відносини.

Новину передає «Преса України».

Відома українська блогерка Саша Пустовіт дала інтерв’ю телеведучій Маші Єфросиніній. Інтернет-зірка прокоментувала розлучення з Ігорем Пустовітом.

За словами Саші Пустовіт, чоловік її шантажує, вимагає грошей, обіцяючи оприлюднити таємниці про колишню кохану. 

Серед найбільших одкровень в інтерв’ю виявились заклики зробити аборт на тлі туберкульозу. Також Пустовіт розповіла, що чоловік жив за її рахунок та зараз претендує на спільне нажите майно. Не менше одкровенням було зізнання Пустовіт про те, що чоловік погрожує всім розповісти про її булімію та представити відео-докази.

Прихильники блогерки підтримали кумира. В коментарях вони залишають підбадьорюючі коментарі.

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