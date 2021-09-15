Вакцинованим українцям продовжили дію ковід-сертифікату

Аня Мартинюк 15 вересня 2021, 14:02

До року.

Новину передає «Преса України».

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в Україні до року продовжено дію COVID-сертифікатів. Раніше вони діяли всього півроку, що обурило українців, які вакцинувалися заради поїздок за кордон.

Відповідна постанова набирає чинності з 20 вересня.

Михайло Федоров додав, що Мінцифри разом з МОЗ та НСЗУ трудяться над двома версіями внутрішніх сертифікатів - жовтого і зеленого. Позначки про вакцинацію однією дозою або двома будуть діяти у цифровому сертифікаті.