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До року.
Новину передає «Преса України».
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в Україні до року продовжено дію COVID-сертифікатів. Раніше вони діяли всього півроку, що обурило українців, які вакцинувалися заради поїздок за кордон.
Відповідна постанова набирає чинності з 20 вересня.
Михайло Федоров додав, що Мінцифри разом з МОЗ та НСЗУ трудяться над двома версіями внутрішніх сертифікатів - жовтого і зеленого. Позначки про вакцинацію однією дозою або двома будуть діяти у цифровому сертифікаті.
14:02: Вакцинованим українцям продовжили дію ковід-сертифікату
13:39: Кабмін так вирішив: Вакциновані українці ходитимуть на роботу й в кіно
13:12: Встановлено особи загиблих в результаті вибуху в Дніпрі
12:46: Університет Поплавського першим в світі відкриє факультет ТікТока
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