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А невакциновані – ні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 вересня, стало відомо, що Кабмін надасть пільги українцям, які вакцинувалися, або які мають негативний ПЛР-тест. При погіршенні епідемситуації від українців вимагатимуть ковід-сертифікат.
Кінотеатри, кафе, спортзали та інші заклади жовтої зони працюватимуть при 80% вакцинованих співробітників. Роботодавці вирішуватимуть, яких відвідувачів до себе пускати. У червоній зоні працюватимуть заклади з виключно вакцинованими співробітниками. Це саме стосується навчальних закладів.
Відповідну заяву зробив очільник МОЗ Віктор Ляшко.
14:02: Вакцинованим українцям продовжили дію ковід-сертифікату
13:39: Кабмін так вирішив: Вакциновані українці ходитимуть на роботу й в кіно
13:12: Встановлено особи загиблих в результаті вибуху в Дніпрі
12:46: Університет Поплавського першим в світі відкриє факультет ТікТока
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