Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Університет Поплавського першим в світі відкриє факультет ТікТока
  • МОЗ пообіцяло вакцинованим повернення до повноцінного життя
  • Президент Естонії нагадала про не скорі перспективи вступу України в ЄС

Кабмін так вирішив: Вакциновані українці ходитимуть на роботу й в кіно

Аня Мартинюк 15 вересня 2021, 13:39
Версія для друку
Кабмін так вирішив: Вакциновані українці ходитимуть на роботу й в кіно

А невакциновані – ні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 вересня, стало відомо, що Кабмін надасть пільги українцям, які вакцинувалися, або які мають негативний ПЛР-тест. При погіршенні епідемситуації від українців вимагатимуть ковід-сертифікат.

Кінотеатри, кафе, спортзали та інші заклади жовтої зони  працюватимуть при 80% вакцинованих співробітників. Роботодавці вирішуватимуть, яких відвідувачів до себе пускати. У червоній зоні працюватимуть заклади з виключно вакцинованими співробітниками. Це саме стосується навчальних закладів.

Відповідну заяву зробив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції