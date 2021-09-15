Кабмін так вирішив: Вакциновані українці ходитимуть на роботу й в кіно

Аня Мартинюк 15 вересня 2021, 13:39

А невакциновані – ні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 вересня, стало відомо, що Кабмін надасть пільги українцям, які вакцинувалися, або які мають негативний ПЛР-тест. При погіршенні епідемситуації від українців вимагатимуть ковід-сертифікат.

Кінотеатри, кафе, спортзали та інші заклади жовтої зони працюватимуть при 80% вакцинованих співробітників. Роботодавці вирішуватимуть, яких відвідувачів до себе пускати. У червоній зоні працюватимуть заклади з виключно вакцинованими співробітниками. Це саме стосується навчальних закладів.

Відповідну заяву зробив очільник МОЗ Віктор Ляшко.