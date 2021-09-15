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Подію кваліфікували як теракт.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 вересня, стало відомо, що в Дніпрі стався масштабний вибух. Відомо, що вибух стався на жвавій автомагістралі в годину пік. Авто, яке було підірване, перелетіло через всю ширину дороги і приземлилися на протилежному боці проспекту Богдана Хмельницького.
Відомо, що в результаті події, яку уже кваліфікували як теракт, загинула прес-секретар ГУ ДСНС в Дніпропетровській області Дарина Гречіщева. Відомо, що в результаті вибуху померла ще одна людина - ветеран АТО, сапер Олексій Кавлака.
На місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії.
14:02: Вакцинованим українцям продовжили дію ковід-сертифікату
13:39: Кабмін так вирішив: Вакциновані українці ходитимуть на роботу й в кіно
13:12: Встановлено особи загиблих в результаті вибуху в Дніпрі
12:46: Університет Поплавського першим в світі відкриє факультет ТікТока
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