Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Університет Поплавського першим в світі відкриє факультет ТікТока
  • МОЗ пообіцяло вакцинованим повернення до повноцінного життя
  • Президент Естонії нагадала про не скорі перспективи вступу України в ЄС

Встановлено особи загиблих в результаті вибуху в Дніпрі

Аня Мартинюк 15 вересня 2021, 13:12
Версія для друку
Встановлено особи загиблих в результаті вибуху в Дніпрі

Подію кваліфікували як теракт. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 вересня, стало відомо, що в Дніпрі стався масштабний вибух. Відомо, що вибух стався на жвавій автомагістралі в годину пік. Авто, яке було підірване, перелетіло через всю ширину дороги і приземлилися на протилежному боці проспекту Богдана Хмельницького.

Відомо, що в результаті події, яку уже кваліфікували як теракт, загинула прес-секретар ГУ ДСНС в Дніпропетровській області Дарина Гречіщева. Відомо, що в результаті вибуху померла ще одна людина - ветеран АТО, сапер Олексій Кавлака.

На місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії. 

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції