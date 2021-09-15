Встановлено особи загиблих в результаті вибуху в Дніпрі

Аня Мартинюк 15 вересня 2021, 13:12

Подію кваліфікували як теракт.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 вересня, стало відомо, що в Дніпрі стався масштабний вибух. Відомо, що вибух стався на жвавій автомагістралі в годину пік. Авто, яке було підірване, перелетіло через всю ширину дороги і приземлилися на протилежному боці проспекту Богдана Хмельницького.

Відомо, що в результаті події, яку уже кваліфікували як теракт, загинула прес-секретар ГУ ДСНС в Дніпропетровській області Дарина Гречіщева. Відомо, що в результаті вибуху померла ще одна людина - ветеран АТО, сапер Олексій Кавлака.

На місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії.