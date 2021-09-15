Університет Поплавського першим в світі відкриє факультет ТікТока 12:46
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Студентів вчитимуть майстерності ведення ТікТок-акаунтів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 вересня, стало відомо, що Київський національний університет культури і мистецтв Поплавського першим в світі відкриє факультет ТікТок. Ректор університету Михайло Поплавський заявив, що соцмережа ТікТок дуже популярна серед молоді, що є медіафеноменом.
Співочий ректор, як називають Поплавського в народі, зазначив також, що університет українізовуватиме соцмережу і вестиме за собою перспективних і амбітних представників молоді.
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Відомо, що після закінчення факультету випускники отримуватимуть диплом, а навчання буде безкоштовним.
12:46: Університет Поплавського першим в світі відкриє факультет ТікТока
09:06: МОЗ пообіцяло вакцинованим повернення до повноцінного життя
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