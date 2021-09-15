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Університет Поплавського першим в світі відкриє факультет ТікТока

Аня Мартинюк 15 вересня 2021, 12:46
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Університет Поплавського першим в світі відкриє факультет ТікТока

Студентів вчитимуть майстерності ведення ТікТок-акаунтів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 вересня, стало відомо, що Київський національний університет культури і мистецтв Поплавського першим в світі відкриє факультет ТікТок. Ректор університету Михайло Поплавський заявив, що соцмережа ТікТок дуже популярна серед молоді, що є медіафеноменом. 

Співочий ректор, як називають Поплавського в народі, зазначив також, що університет українізовуватиме соцмережу і вестиме за собою перспективних і амбітних представників молоді.

 
 
 
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Допис, поширений Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

Відомо, що після закінчення факультету випускники отримуватимуть диплом, а навчання буде безкоштовним. 

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