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Озвучено ціни на нові айфони в Україні

Аня Мартинюк 15 вересня 2021, 12:10
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Озвучено ціни на нові айфони в Україні

Також відомо, коли українці їх зможуть купити.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 14 вересня, відбулася світова прем'єра уже не таких довгоочікуваних новинок від Apple. Як відомо, в останні роки айфони каліфорнійського гіганта знаходять все менше прихильників.

Тим не менше, є ще люди, які полюють за ними. Відомо, що нові «яблука» в Україну завезуть до кінця вересня. Уже навіть відомі офіційні ціни.

iPhone 13 mini буде коштувати від 699 доларів, iPhone 13 з 128 гігабайт пам'яті - від 799 доларів, IPhone 13 Pro - від 999 доларів, IPhone 13 Pro Max - від 1099 доларів. А от смарт-годинник Apple стартуватимуть від 399 доларів. Планшети IPad mini коштуватимуть 499 доларів.  

 

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