Озвучено ціни на нові айфони в Україні

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Також відомо, коли українці їх зможуть купити.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 14 вересня, відбулася світова прем'єра уже не таких довгоочікуваних новинок від Apple. Як відомо, в останні роки айфони каліфорнійського гіганта знаходять все менше прихильників.
Тим не менше, є ще люди, які полюють за ними. Відомо, що нові «яблука» в Україну завезуть до кінця вересня. Уже навіть відомі офіційні ціни.
iPhone 13 mini буде коштувати від 699 доларів, iPhone 13 з 128 гігабайт пам'яті - від 799 доларів, IPhone 13 Pro - від 999 доларів, IPhone 13 Pro Max - від 1099 доларів. А от смарт-годинник Apple стартуватимуть від 399 доларів. Планшети IPad mini коштуватимуть 499 доларів.
12:46: Університет Поплавського першим в світі відкриє факультет ТікТока
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