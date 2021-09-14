Шмигаль розкрив перші цифри бюджету-2022

Аня Мартинюк 14 вересня 2021, 14:07

Відомо, який закладений курс долара, якою буде мінімалка та зарплата лікаря.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 вересня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розкрив деталі проекту бюджету на 2022 рік. Його внесуть до ВРУ 15 вересня.

Так, дефіцит бюджету знизять з 5,5% до 3,2% (188 мільярдів грн). Витрати на сектор оборони знову складе 6%, на «Велике будівництво» і цифровізацію – 14 мільярдів гривень. Курс долара очікується в межі 28,6-28,7 гривень, а мінімальна зарплата складе 6500 гривень, а мінімальна пенсія більше 2000 гривень.

Також відомо, що мінімалка для лікарів складе 20 тисяч гривень.