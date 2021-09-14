Фирма на Кипре - что нужно сделать

Аня Мартинюк 13 вересня 2021, 03:23

Сотни компаний были созданы на Кипре. А почему бы и нет. Команда юридической фирмы Incluence представляет клиентов на Кипре - вместе с местными партнерами - в судебных разбирательствах, спорах с налоговыми органами, в уголовных процессах или при ликвидации компаний. Поэтому открыть счет на кипре легко.

Кипр для всех

Это правда, что времена, когда Кипр широко использовался иностранными предпринимателями для популярной оптимизации налогов, давно прошли, но Кипр по-прежнему является уникальным местом, которое может многое предложить предпринимателям и инвесторам - не только низкие налоги. Можно отрыть мерчант аккаунт. И это будет хорошее решение.

Однако в настоящее время создание компании на Кипре - хорошее решение только для тех предпринимателей, которые действительно намереваются работать на Кипре или вести операции в международном масштабе. У нас есть уникальный опыт создания и обслуживания компаний на Кипре. Как одна из немногих компаний на рынке, мы оказываем всестороннюю поддержку предпринимателям, работающим на Кипре и за его приделами. Вести финансовые дела поможет fidor bank.

Больше услуг

Вместе с проверенными местными партнерами Incluence предлагает не только юридические, но и налоговые консультации, представительство в судах и административных органах, а также бухгалтерские и аудиторские услуги. Однако, прежде всего, мы рационально и честно проинформируем предпринимателя или кипрскую компанию за него, какие налоговые риски будут и какие затраты.

Наши услуги включают, среди прочего:

Юридические и налоговые консультации перед принятием решения о создании компании на Кипре.

Выбор адекватной организационно-правовой формы.

Подготовка учредительных документов.

Сотрудничество с местными юридическими фирмами и консалтинговыми компаниями в области создания и обслуживания компании.

Постоянные юридические и корпоративные консультации.

Ведение судебных дел в отношении компаний, находящихся на Кипре.

Взыскание долгов с юридических лиц, находящихся на Кипре.

Помощь и консультации по получению лицензии для инвестиционной компании, альтернативной инвестиционной компании или инвестиционного фонда.

Мы специализируемся на комплексных услугах для индивидуальных и институциональных клиентов в области юридических услуг на Кипре.