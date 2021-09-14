iPhone X бу

zmxn 13 вересня 2021, 01:45

Його презентацію критики називали «грандіозним поверненням», а фанати продукції – новим життям Apple. І перші, і другі були максимально здивовані і одинаково хотіли якомога швидше взяти в руки новенький iPhone X.

Третього листопада 2017 року, о 8-й годині ранку, майбутнє увірвалося у наше життя! IPhone Х побив усі прогнози і усього за декілька днів охочих придбати новенький iPhone без кнопки Home раптом почали шикуватися у величезні черги.

Чому ж він набув такої шаленої популярності?

Перш за все – назва. iPhone X - «Айфон Десять», а не «Айфон Ікс». Та і фанати чекали довсім не 10-тку. За логікою, у лінійці мала з'явитися 9-тка, але компанія Apple, як завжди здивувала.

Чому iPhone X?

Так Apple позначила початок нової епохи смартфонів. Це був зовсім інший iPhone. Якби не символічне яблучко на тильній стороні корпусу і не iOS всередині, його сміливо можна було би назвати якимось максимально прогресивним словом. Оновлення торкнулися усього: починаючи від екрану і закінчуючи наповненням. Космічний корпус зі скла, дисплей Super Retina з діагоналлю 5,8 дюйма, процесор A11 Bionic, бездротова зарядка, а також поліпшена подвійна камера на задній панелі - з подвійною оптичною стабілізацією зображення. На 2017 рік це був абсолютний фурор! iPhone X став першим смартфоном від Apple, у якому з’явилася нова технологія безпечного розлокування, аутентифікації та оплати - Face ID. Її безпечне та безперебійне функціонування забезпечує нова фронтальна камера TrueDepth.

Що стосується дизайну, то пристрій було представлено у двох кольорах: Silver та і Space Gray. Колір наносився на панель в сім шарів, що, окрім правильного відтінку, надавало високої щільності та насиченості. Сукупність технологій, втілених у iPhone X, дозволили створити не лише супер-стильний, але і потужний пристрій, що без жодних проблем впорається із впливом вологи чи пилу. Щоправда, у 2018 році (після презентації флагманів Xs та Xr – більш бюджетних смартфонів), iPhone X зняли із виробництва. Тому сьогодні придбати цей гаджет можна лише у вживаному варіанті.

Де придбати iPhone X бу?

Apple Room – мережа магазинів техніки, що має найбільший арсенал продуктів Apple: не лише нових, а й вживаних. Надійний Apple-партнер, що близько 10-ти років забезпечує технікою сотні, тисячі українців.

Ми підберемо найкращий варіант, який тільки ви могли собі уявити! У нас функціонує система градації оцінки косметичного стану кожної вживаної моделі смартфону, що відрізняється у ціні.

Купити iPhone 10 бу за найкращою ціною на цілому ринку продукції Apple ще ніколи не було так просто! Додатково пропонуємо придбати гарантію на рік або два, яка повністю покриє усі несправності смартфону, якщо такі виникнуть, навіть розбиття екрану! А у разі не використання 2-річної діятиме функція «кешбек». Ви зможете повернути 50% вартості гарантії, придбавши будь-який продукт у нашому магазині на цю суму.

Отож, ми вже підбираємо вам чудові варіанти iPhone X та Iphone XS бу і чекаємо в Apple Room: особисто чи онлайн. Будемо одинаково раді допомогти кожному стати щасливим власником iPhone X!