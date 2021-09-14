Португальцям дозволили гуляти на вулиці без маски

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Але дехто продовжує їх носити.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 вересня, стало відомо, що у Португалії скасували вимогу обов'язкового носіння масок на вулиці. Як відомо, португальці майже рік носили маски на вулицях. Тепер вони можуть спокійно гуляти на відкритому повітрі.
Тим не менше, у Лісабоні багато людей продовжують носити маску на вулиці, а також в інших містах.
Як відомо, в країні пом'якшили протиепідемічні правила на тлі зниження кількості випадків захворювання на коронавірус. Нагадаємо, у Португалії у багатьох установах та закладах необхідними є паспорти здоров'я. Такі документи свідчать про вакцинацію від коронавірусу.
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