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Португальцям дозволили гуляти на вулиці без маски

Аня Мартинюк 14 вересня 2021, 10:56
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Португальцям дозволили гуляти на вулиці без маски

Але дехто продовжує їх носити. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 вересня, стало відомо, що у Португалії скасували вимогу обов'язкового носіння масок на вулиці. Як відомо, португальці майже рік носили маски на вулицях. Тепер вони можуть спокійно гуляти на відкритому повітрі.

Тим не менше, у Лісабоні багато людей продовжують носити маску на вулиці, а також в інших містах. 

Як відомо, в країні пом'якшили протиепідемічні правила на тлі зниження кількості випадків захворювання на коронавірус. Нагадаємо, у Португалії у багатьох установах та закладах необхідними є паспорти здоров'я. Такі документи свідчать про вакцинацію від коронавірусу.

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