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Частина українських депутатів позбавлено виплат

Аня Мартинюк 14 вересня 2021, 10:14
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Частина українських депутатів позбавлено виплат

Депутати не отримають 45 тисяч гривень.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 вересня, стало відомо, що 73 парламентарії України позбавлені виплат на виконання депутатських повноважень. А саме за липень. Про це розповіли в апараті ВРУ.

Відомо, що додаткові гроші депутати не отримають за прогули. Мова йде про прогул понад 30% голосувань або 50% засідань комітету. Серед активних прогульників голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Уточнюється, що всього депутатам було нараховано 45 тисяч гривень. 

  

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