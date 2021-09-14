Частина українських депутатів позбавлено виплат

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Депутати не отримають 45 тисяч гривень.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 вересня, стало відомо, що 73 парламентарії України позбавлені виплат на виконання депутатських повноважень. А саме за липень. Про це розповіли в апараті ВРУ.
Відомо, що додаткові гроші депутати не отримають за прогули. Мова йде про прогул понад 30% голосувань або 50% засідань комітету. Серед активних прогульників голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.
Уточнюється, що всього депутатам було нараховано 45 тисяч гривень.
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