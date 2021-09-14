Facebook та Rayban випустили розумні окуляри

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Стала відома ціна новинки.
Новину передає «Преса України».
Facebook випустив новий продукт у партнерстві з EssilorLuxottica, якій належить легендарний бренд Rayban. Так, мова йде про розумні окуляри, які можна підключити до смартфону. Окуляри допоможуть робити фото та знімати відео завдяки 5-мегапіксельної камери, а потім ділитися безпосередньо з улюбленою соціальною мережею.
Окуляри дозволяють зберегти близько 500 фото, а відео мають бути короткими – по 30 секунд. Однак ці окуляри не поставляються з дисплеєм у лінзах, тому у них немає функцій доповненої реальності, на відміну від попередніх подібних окулярів, таких як окуляри Snapchat.
Окуляри виглядають як звичайна пара Ray-Ban Wayfarers, вони будуть трохи важчими через все додаткове обладнання. Ніякого логотипу Facebook на окулярах немає. Вартість окулярів 299 доларів.
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