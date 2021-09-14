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МОЗ пообіцяло вакцинованим повернення до повноцінного життя

Аня Мартинюк 14 вересня 2021, 09:06
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МОЗ пообіцяло вакцинованим повернення до повноцінного життя

Таким чином у міністерстві агітують до вакцинації.  

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що Кабмін дав добро збільшенню кількості сертифікатів про вакцинацію від ковіду. Відомо, що сертифікат видаватимуть не тільки після завершення курсу імунізації. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в разі посилення карантину українці з сертифікатами зможуть жити «докоронавірусним» життям.

«Ми дозволяємо в жовтому, помаранчевому і червоному рівнях епідемічної небезпеки, які встановлюються відповідно до певних індикаторів - захворюваності, заповненості ліжок, навантаження на установи охорони здоров'я, функціонувати під час цих карантинних обмежень», - додав глава МОЗ.

Ляшко уточнив, що це можливо, якщо 80% співробітників шкіл вакциновані хоча б однією дозою.

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