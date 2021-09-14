В Україні майже нових 100 смертей від ковіду

Аня Мартинюк 14 вересня 2021, 08:35

Статистику представили в прес-службі МОЗ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 вересня, у прес-службі МОЗ представили невтішну коронавірусну статистику. За минулу добу від коронавірусу померли 97 пацієнтів. Також відзначається значний приріст хворих - 3 332 людини.

Тим часом у світі загальне число заражених перевалило за 225 мільйонів.

Відомо, що серед нових хворих в Україні 364 дітей та 58 медиків. Також за звітну добу одужали 1 404 особи. Найбільше нових хворих у Києві – плюс 412 людей.