В Україні майже нових 100 смертей від ковіду

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Статистику представили в прес-службі МОЗ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 вересня, у прес-службі МОЗ представили невтішну коронавірусну статистику. За минулу добу від коронавірусу померли 97 пацієнтів. Також відзначається значний приріст хворих - 3 332 людини.
Тим часом у світі загальне число заражених перевалило за 225 мільйонів.
Відомо, що серед нових хворих в Україні 364 дітей та 58 медиків. Також за звітну добу одужали 1 404 особи. Найбільше нових хворих у Києві – плюс 412 людей.
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