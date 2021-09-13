5 небанальных преимуществ покупки бытовой техники в интернет-магазине

zmxn 12 вересня 2021, 02:18

Ни для кого не секрет, что покупать технику в интернет-магазинах легко и удобно. Не нужно выходить из дома, проделывать внушительный путь к ТЦ на общественном или личном транспорте, коммуницировать с людьми вживую. Однако существуют и другие, менее очевидные плюсы шопинга в режиме онлайн. Подробнее о них — немного ниже.

Семейный совет

Крайне редко удается выбраться в магазин бытовой техники всей семьей. Кто-то на работе, кто-то в школе, а у кого-то просто нет желания тратить драгоценное свободное время на подобные «мероприятия». Между тем при выборе оборудования для домашнего использования важно учитывать мнение каждого потенциального пользователя.

При покупке в интернет-магазине организовать «семейный совет» не составляет труда. Для переговоров понадобится персональный компьютер, ноутбук или даже телевизор с доступом в интернет.

Чтобы выбрать технику, которая будет удовлетворять всех членов семьи, необходимо:

открыть в браузере интернет-магазин Дирма;

ознакомиться с ассортиментом;

при помощи фильтров отыскать устройство, которое соответствует требованиям каждого будущего пользователя;

обсудить достоинства и недостатки;

принять решение о покупке и оформить заказ.

На все про все уйдет не больше получаса.

Экономия

Интернет-магазины часто предлагают клиентам более выгодные условия сотрудничества, чем офлайн-магазины. Например, в сети можно применять промокоды или получать кэшбэк через специальные приложения.

Акции в онлайн-магазинах действуют практически перманентно. Меняются только размеры скидок и товары, на которые они распространяются.

Отсутствие проблем с доставкой

При покупке в офлайн-магазине пользователь зачастую должен сам решать вопрос транспортировки. Если товар габаритный и не помещается в багажник обычного автомобиля, могут возникнуть проблемы.

Интернет-магазины предлагают на выбор сразу несколько способов доставки. Самый удобный — курьерская доставка к подъезду или прямиком к двери квартиры (частного дома).

Доступ к полезной информации

Для покупателя в обычном магазине розничной торговли есть всего один источник информации — консультант. Приходится верить его утверждениям на слово. В интернет-магазине полезные данные можно получить из разделов:

отзывы,

характеристики,

описание.

Многие онлайн-магазины также публикуют информативные видеообзоры с детальным разбором спецификаций и функциональных возможностей.

Общение с консультантами тоже никто не отменял. Можно связаться с ними через онлайн-чат, социальные сети и мессенджеры.

Больше товаров в наличии

Обидно приехать в гипермаркет техники и обнаружить, что нужного товара попросту нет в наличии.

Интернет-покупателям такая «участь» не грозит — они прямо на сайте могут увидеть, есть ли необходимое оборудование на складе. Более того, если искомый товар отсутствует в одном онлайн-магазине, его легко можно найти в другом.

Интернет-магазины подарили людям возможность делать покупки в любое время суток. Это существенное преимущество, так как офлайн-магазинов техники, работающих в режиме 24/7, не так уж и много.