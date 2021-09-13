Как правильно выбрать спортивный костюм для ребенка

zmxn 12 вересня 2021, 01:09

Приобретение спортивного костюма входит в список необходимых покупок для ребенка. Такой вариант удобен, легок, практичен, подходит для игр на площадке, выездов на природу и занятий на уроках физкультуры.

Одежда для активных занятий бывает разного фасона и цвета. Если раньше она приобреталась детям дошкольного и школьного возраста, то сегодня на текстильном рынке представлены даже варианты для младенцев. Предлагаем узнать, на какие детали стоит обратить внимание, покупая спортивный костюм для детей https://naditok.com.ua/odejda-i-obyv-dlya-detei-do-14-let/kostumi/.

1. Материал.

В первую очередь на выбор костюма влияет материал изготовления.

Он должен быть:

воздухопроницаемым;

гигроскопичным;

эластичным;

износостойким;

легким.

Спортивные костюмы изготавливают из синтетических и натуральных волокон. Наиболее популярное сырье – трикотаж. Допустимое содержание в ткани до 40% синтетики (полиэстера) обеспечивает прочность, эластичность и стойкость цвета. Такая одежда экологична, удобна, быстро сохнет, не вызывает аллергических реакций и не требует особого ухода.

2. Фурнитура и декоративные элементы.

Качество фурнитуры – молний, пряжек – не должно вызывать сомнений. Металлических деталей в одежде лучше избегать: некоторые из них оставляют ржавые пятна после стирки.

Нежелательно покупать изделия, украшенные стразами и заклепками. Они быстро осыпаются, делая наряд неопрятным.

Перед покупкой обязательно проверьте все застежки и швы, они должны биты исправными и прочными.

3. Удобство.

Правильно подобранный спортивный костюм не сковывает движений, он легкий и комфортный, идеально подходит по размеру, а не берется на вырост.

Обратите внимание на резинки: они не должны слишком стягивать, но при этом обеспечивать должную фиксацию в области запястий, пояса и лодыжек.

Слишком обтягивающее, равно как и чересчур свободное изделие, – причина дискомфорта и возникновения травм во время активных спортивных занятий.

4. Сезонность.

Лучше иметь два комплекта спортивной одежды – на зиму, осень/весну, летом достаточно ограничиться шортами и футболкой.

Зимний спортивный костюм должен быть многослойным, гигроскопичным и воздухопроницаемым. Идеально подойдет вариант, изготовленный из 60–80% хлопка и 20–40% синтетики.

Эластин в составе смесового материала защитит его от деформаций и потери цвета при частой стирке. Мембранные вставки из флока или микрофибры обеспечат хорошую вентиляцию, необходимую при активных видах деятельности. А вот синтетической подложке-сетке лучше предпочесть натуральную.

5. Цвет.

Выбирая спортивную одежду, следует учитывать цветовые предпочтения ребенка.

Девочкам принято покупать светлые костюмы, но из соображений практичности лучше выбрать насыщенные оттенки и принты, маскирующие пятна, или остановиться на классическом сочетании – темный низ/светлый верх.

Мальчикам подойдут более темные цвета костюмов, потому что футбол и другие динамичные игры способствуют быстрому загрязнению одежды.

Избегайте покупок без примерки. Возьмите ребенка в магазин, чтобы подобрать правильный размер, а также не забудьте прислушаться к мнению маленького помощника о том, какой именно костюм больше понравился. Приятного шопинга!