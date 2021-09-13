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Кліп українки Тані Муїньо взяв головну нагороду MTV Video Music Awards 2021

Аня Мартинюк 13 вересня 2021, 09:53
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Кліп українки Тані Муїньо взяв головну нагороду MTV Video Music Awards 2021

Кліп вийшов досить спірним.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 вересня, стало відомо, що робота української кліпмейкерки Тані Муїньо здобула головну відеопремію року MTV Video Music Awards 2021 (MTV VMA 2021). Так, переміг кліп на пісню американського репера Lil Nas X «Call Me By Your Name».

Церемонія нагородження пройшла в Нью-Йорку в ніч на 13 вересня. Відомо, що кліп майже за півроку набрав більше 346,8 мільйонів переглядів. Але не всім робота до вподоби. Дехто бачить в ній пропаганду сатанізму і ЛГБТ. 

Разом з тим кліп має 8,7 мільйона лайків і 1,1 мільйона дизлайков.

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