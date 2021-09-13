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А саме, коли хтось захоче оформити на них кредит.
Новину передає «Преса України».
Віце-прем'єр-міністр - міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров зробив важливу заяву. За його словами, в додатку «Дія» з’явиться нова послуга. Українців повідомлятимуть, який банк і для чого перевіряє їх кредитну історію.
Зокрема, користувачі додатку знатимуть, що хтось намагався оформити на них кредит. Також вони знатимуть, з якою метою перевірятиметься особиста інформація користувачів.
09:08: Додаток «Дія» сповіщатиме українців про кредити, які вони не брали
18:10: Єрмак зажадав від Заходу письмових гарантій збереження транзиту газу через Україну
16:50: У Запоріжжі водій нахабно виштовхав з тролейбуса 82-річного пасажира
16:13: Президент Естонії нагадала про не скорі перспективи вступу України в ЄС
14:00: Зеленський розповів, що робитиме після першого президентського терміну
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