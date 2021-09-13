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Додаток «Дія» сповіщатиме українців про кредити, які вони не брали

Аня Мартинюк 13 вересня 2021, 09:08
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Додаток «Дія» сповіщатиме українців про кредити, які вони не брали

А саме, коли хтось захоче оформити на них кредит. 

Новину передає «Преса України».

Віце-прем'єр-міністр - міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров зробив важливу заяву. За його словами, в додатку «Дія» з’явиться нова послуга. Українців повідомлятимуть, який банк і для чого перевіряє їх кредитну історію.

Зокрема, користувачі додатку знатимуть, що хтось намагався оформити на них кредит. Також вони знатимуть, з якою метою перевірятиметься особиста інформація користувачів. 

 

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