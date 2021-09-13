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В Україні понад тисяча нових ковідних хворих

Аня Мартинюк 13 вересня 2021, 08:36
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В Україні понад тисяча нових ковідних хворих

Та 18 летальних випадків. 

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ повідомили, що 12 вересня в Україні виявили 1 205 осіб з коронавірусною інфекцією. Тим часом загальне число заражених на планеті наближається до позначки в 225 мільйонів.

В Україні тим часом 18 нових летальних випадків та 758 осіб одужали. Відомо, що серед нових хворих 149 дітей та 23 медика.

У Києві найбільша кількість нових хворих – плюс 166 людей. 

 

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