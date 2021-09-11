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Задля безпеки України.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 вересня, глава офісу адміністрації президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак виступив на форумі Ялтинської європейської стратегії YES Brainstorming в Києві. Він зробив важливу заяву.
Так, Єрмак вірить, що питання "Північного потоку -2" і транзиту російського газу через українську територію треба винести на розгляд Нормандського формату. Бо це питання стосується безпеки України. За його словами, збереження транзиту газу через Україну стримує можливу масштабну агресію з боку РФ.
Єрмак також зажадав від Заходу письмових гарантій збереження транзиту газу через українську територію.
18:10: Єрмак зажадав від Заходу письмових гарантій збереження транзиту газу через Україну
16:50: У Запоріжжі водій нахабно виштовхав з тролейбуса 82-річного пасажира
16:13: Президент Естонії нагадала про не скорі перспективи вступу України в ЄС
14:00: Зеленський розповів, що робитиме після першого президентського терміну
13:36: У Росії відреагували на слова Зеленського про повномасштабну війну
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