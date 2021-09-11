Єрмак зажадав від Заходу письмових гарантій збереження транзиту газу через Україну

Аня Мартинюк 11 вересня 2021, 18:10

Задля безпеки України.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 вересня, глава офісу адміністрації президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак виступив на форумі Ялтинської європейської стратегії YES Brainstorming в Києві. Він зробив важливу заяву.

Так, Єрмак вірить, що питання "Північного потоку -2" і транзиту російського газу через українську територію треба винести на розгляд Нормандського формату. Бо це питання стосується безпеки України. За його словами, збереження транзиту газу через Україну стримує можливу масштабну агресію з боку РФ.

Єрмак також зажадав від Заходу письмових гарантій збереження транзиту газу через українську територію.