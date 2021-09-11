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Єрмак зажадав від Заходу письмових гарантій збереження транзиту газу через Україну

Аня Мартинюк 11 вересня 2021, 18:10
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Єрмак зажадав від Заходу письмових гарантій збереження транзиту газу через Україну

Задля безпеки України. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 вересня, глава офісу адміністрації президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак виступив на форумі Ялтинської європейської стратегії YES Brainstorming в Києві. Він зробив важливу заяву.

Так, Єрмак вірить, що питання "Північного потоку -2" і транзиту російського газу через українську територію треба винести на розгляд Нормандського формату. Бо це питання стосується безпеки України. За його словами, збереження транзиту газу через Україну стримує можливу масштабну агресію з боку РФ.

Єрмак також зажадав від Заходу письмових гарантій збереження транзиту газу через українську територію.

  

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