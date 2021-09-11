Тиждень в Україні завершиться спекою

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Синоптик пророкує до +26 градусів.
Новину передає «Преса України».
Український синоптик Наталія Діденко повідомила, що тиждень в Україні завершиться максимальним теплом. Так, стовпчики термометрів покажуть +20+26 градусів.
«Трохи можуть набігти хмарки на південну частину та на Закарпаття, навіть ймовірні локальні дощики в цих локаціях. Але загалом - все одно сонце, синє небо та білі хмарки будуть головними в цю неділю», - зазначила вона.
У Києві 12 вересня температура повітря сягне +24+26 градусів. За прогнозом Діденко, з 14 вересня в Україні свіжішатиме.
18:10: Єрмак зажадав від Заходу письмових гарантій збереження транзиту газу через Україну
16:50: У Запоріжжі водій нахабно виштовхав з тролейбуса 82-річного пасажира
16:13: Президент Естонії нагадала про не скорі перспективи вступу України в ЄС
14:00: Зеленський розповів, що робитиме після першого президентського терміну
13:36: У Росії відреагували на слова Зеленського про повномасштабну війну
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