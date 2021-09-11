Тиждень в Україні завершиться спекою

Аня Мартинюк 11 вересня 2021, 17:25

Синоптик пророкує до +26 градусів.

Новину передає «Преса України».

Український синоптик Наталія Діденко повідомила, що тиждень в Україні завершиться максимальним теплом. Так, стовпчики термометрів покажуть +20+26 градусів.

«Трохи можуть набігти хмарки на південну частину та на Закарпаття, навіть ймовірні локальні дощики в цих локаціях. Але загалом - все одно сонце, синє небо та білі хмарки будуть головними в цю неділю», - зазначила вона.

У Києві 12 вересня температура повітря сягне +24+26 градусів. За прогнозом Діденко, з 14 вересня в Україні свіжішатиме.