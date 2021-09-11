У Запоріжжі водій нахабно виштовхав з тролейбуса 82-річного пасажира

Аня Мартинюк 11 вересня 2021, 16:50

Очевидці події зняли відео з місця інциденту.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 вересня, стало відомо про резонансну подію в Запоріжжі. Тут днем раніше водій маршрутки 1976 року народження жорстко виштовхав з транспортного засобу 82-річного пасажира. Водій маршрутки навіть задіяв силу, штовхнувши чоловіка ногою в живіт та вдаривши голову дверима.

В відділ поліції №4 Запорізької районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про подію. Встановлено, що інцидент мав місце на зупинці громадського транспорту по вулиці Чумаченка.

«Ця ситуація набула широкого суспільного резонансу: в соціальній мережі з'явилося відео, на якому видно, як водій маршрутного автобуса спочатку завдав удар людині похилого віку ногою в живіт, а потім дверима вдарив пенсіонера по обличчю», - розповіли правоохоронці.

Наразі відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 125. Тепер уже колишній водій маршрутки може розраховувати на штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів або виправні роботи до одного року.