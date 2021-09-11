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Керсті Кальюлайд нагадала, що Україна ще має виконати.
Новину передає «Преса України».
Президент Естонії Керсті Кальюлайд вкотре нагадала, що Україні до ЄС далеко. Мова йде про вступ української держави в Євросоюз. За її словами, попереду ще багато років роботи.
Відповідна заява прозвучала на форумі YES-Brainstorming.
«Всі прогнози базуються на попередньому досвіді», - заявила вона.
Керсті Кальюлайд нагадала, що Україна має виконати Копенгагенські критерії.
16:13: Президент Естонії нагадала про не скорі перспективи вступу України в ЄС
14:00: Зеленський розповів, що робитиме після першого президентського терміну
13:36: У Росії відреагували на слова Зеленського про повномасштабну війну
12:13: Зеленський заговорив про ймовірність повномасштабної війни з РФ
14:07: У Раді хочуть ввести кримінальну відповідальність за продаж ліків дітям
13:51: Иностранная «помощь»
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