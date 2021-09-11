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Президент Естонії нагадала про не скорі перспективи вступу України в ЄС

Аня Мартинюк 11 вересня 2021, 16:13
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Президент Естонії нагадала про не скорі перспективи вступу України в ЄС

Керсті Кальюлайд нагадала, що Україна ще має виконати.

Новину передає «Преса України».

Президент Естонії Керсті Кальюлайд вкотре нагадала, що Україні до ЄС далеко. Мова йде про вступ української держави в Євросоюз. За її словами, попереду ще багато років роботи.

Відповідна заява прозвучала на форумі YES-Brainstorming.

«Всі прогнози базуються на попередньому досвіді», - заявила вона.

Керсті Кальюлайд нагадала, що Україна має виконати Копенгагенські критерії.

 

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