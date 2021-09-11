В Україні знову значний приріст ковідних хворих

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Також побільшало летальних випадків.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 вересня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили 3 869 нових випадків корона вірусної інфекції. З них 387 дітей і 76 медпрацівників.
Також за минулу добу госпіталізовані - 1102 людини, 69 летальних випадків. Разом з тим одужали 1738 людей.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Львівській (379), місті Київ (370), Харківській (341), Дніпропетровській (278) та Чернівецькій (251) областях», - йдеться в повідомленні.
До слова, за минулу добу від коронавірусу було щеплено 183 527 людей. З них першу дозу отримали 71 388 людей.
14:00: Зеленський розповів, що робитиме після першого президентського терміну
13:36: У Росії відреагували на слова Зеленського про повномасштабну війну
12:13: Зеленський заговорив про ймовірність повномасштабної війни з РФ
14:07: У Раді хочуть ввести кримінальну відповідальність за продаж ліків дітям
13:51: Иностранная «помощь»
13:35: Плюс гривня – ВРУ збільшила суму переказів, яка не підлягає фінмоніторингу
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