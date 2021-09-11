В Україні знову значний приріст ковідних хворих

Аня Мартинюк 11 вересня 2021, 12:33

Також побільшало летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 вересня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили 3 869 нових випадків корона вірусної інфекції. З них 387 дітей і 76 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовані - 1102 людини, 69 летальних випадків. Разом з тим одужали 1738 людей.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Львівській (379), місті Київ (370), Харківській (341), Дніпропетровській (278) та Чернівецькій (251) областях», - йдеться в повідомленні.

До слова, за минулу добу від коронавірусу було щеплено 183 527 людей. З них першу дозу отримали 71 388 людей.