На что обратить внимание при выборе спиннинга?

zmxn 09 вересня 2021, 04:39

Основная задача спиннинга – точно забросить искусственную приманку (блесна, силикон, воблер или что-то ещё), обеспечить ей правильную проводку, чутко отреагировать на поклёвку, осуществить подсечку и последующее вываживание добычи.

Рыболовы прошлого не делали особых различий между разными типами удилищ – утром они могли с помощью одно бланка закидывать прикорм, днём – вытаскивать с его помощью карпов, а вечером – цеплять блесну и идти ловить щуку или судака. Теперь всё иначе – для каждой ситуации есть свой, идеально соответствующий ей инструмент. Так, например, для ловли хищной рыбы на различные искусственные приманки используют разные спиннинговые удилища, которые довольно сильно между собой различаются. Поэтому выбрать наиболее подходящий инструмент, не зная, на что в первую очередь смотреть – сложно. Однако если разобраться, то не всё так уж страшно. Итак.

Основная задача спиннинга – точно забросить искусственную приманку (блесна, силикон, воблер или что-то ещё), обеспечить ей правильную проводку, чутко отреагировать на поклёвку, осуществить подсечку и последующее вываживание добычи. Проблема в том, что универсального решения для всех этих задач – нет. Какие-то удилища обеспечивают впечатляюще точный заброс, другие – справляются даже с очень активной добычей. Всё зависит от конусности бланка, материалов, размера, характеристик и расположения пропускных колец, и даже от длины рукояти. Поэтому под каждую ситуацию нужно подбирать соответственный инструмент.

Правильно выбираем спиннинг

В первую очередь, необходимо определиться с несколькими простыми вопросами:

Что именно вы собираетесь ловить - виды и примерные размеры

Как именно будете ловить – с берега, с лодки, оставаясь на месте, постоянно двигаясь

Где именно будете ловить – узкая быстрая горная река, более широкая спокойная, озеро, водохранилище

Все эти вопросы нужно для того, чтобы очертить для себя некий круг выбора из множества вариантов.

Мощность и тест

Основные параметры, определяющие возможности спиннинга. Они бывают следующими:

Ультра-лайт (Ultra-Light). Максимально лёгкие бланки, предназначенные для ловли мелких хищников на небольшие приманки, тест (вес) которых находится в пределах 0,5 – 8 грамм.

Лёгкие (Light). Более универсальные модели, поскольку демонстрируют как хорошую чувствительность с лёгкими приманками, так и уверенное взаимодействие с более тяжелыми блёснами и воблерами. Тест – от 2 до 15 грамм в среднем.

Средние (Medium). Крепкий середнячок, который справится с любыми рыболовными задачами. Поэтому такие спиннинги рекомендуется брать при выездах на незнакомые водоёмы. Но в каждой конкретной ситуации он действует хуже, чем более специализированная модель. Тест – от 5 до 25 грамм.

Тяжелые (Heavy). Подходят для ловли крупной и/или агрессивной рыбы с помощью тяжёлых приманок. Или в условиях сильного течения. Или на больших глубинах. Тест – от 10 до 50 грамм.

Длина

Далее нужно определиться с длиной. Тут действует следующая закономерность – чем длиннее бланк, тем дальше будет заброс, но тем хуже чувствительность и меньше точность работы с приманкой. Если вы, например, решили ловить с берега, то берите более длинные спиннинги – они позволят вам охватить большее пространство. Если же выбрали лодку, то лучше берите что-то более короткое – им в таких условиях орудовать будет проще, а дальность не так уж при этом и важна. Кроме того, чем мельче ваша предполагаемая добыча, тем чувствительнее, а значит – короче, должен быть бланк. И да, есть универсальный вариант, который пригодится в любой ситуации – 2,3 – 2,4 метра.

Строй

Это то, как сгибается бланк под нагрузкой. Или, иными словами – кривая изгиба.

Если сгибается только кончик – это экстра-быстрый строй или Extra-Fast. Это очень полезно для точных забросов, резких проводок рывками и стремительных подсечек. Также такой спиннинг на хищника будут предпочтительным при использовании джиговых приманок на большой глубине или при ловле на дне с кучей коряг или водорослей.

Если же равномерно сгибается весь бланк вплоть до рукояти, то это медленный, мягкий или Slow строй. Такими удочками лучше работать с лёгкими приманками, осуществлять плавную проводку и гасить резкие рывки добычи в процессе вываживания.

Кроме этих крайних вариантов, есть множество переходных - Fast, Medium-Fast, Medium, так что каждый сможет выбрать себе тот, что лучше подходит под конкретно его ситуацию.

Материалы

В современных спиннингах чаще всего используются следующие материалы:

Стеклопластик. Бюджетный вариант. Прочный, неприхотливый, не боится воды, ударов и падений. Вот только такие удилища сами по себе довольно тяжелые и не слишком хорошо сбалансированные. Разве что при троллиге, где не нужны частые забросы, они ведут себя достаточно хорошо.

Углеродное волокно (карбон). Лёгкий, хорошо сбалансированный и хорошо проводящий даже слабые колебания. Вот только он, пожалуй, самый дорогой из возможных. Да и недостаточно прочный, так что с такими спиннингами нужно обращаться бережно, причём как в процессе использования, так и при транспортировке. Кроме того, они могут различаться между собой по модулю содержания углерода – на это указывает маркировка М1, М2 и т.д. Чем больше цифра – тем больше жесткости и хрупкость. Но при этом - больший шанс возникновения проблем при зимней ловле из-за промерзания и растрескивания.

Композитные материалы. Более дешевые, нежели углеродное волокно, но куда более прочные. Плюс приличные чувствительность и баланс. И не очень большой вес. Их обычно рекомендуют брать тогда, когда не нашлось подходящей модели из карбона.

Конструкция

Тут снова есть несколько вариантов.

Цельный корпус. Бланк – единое целое. Это, как правило, довольно короткие спиннинги, но и самые прочные. Однако у вас также могут возникнуть проблемы при их транспортировке. Обычно используются при джерковой ловле.

Телескопический. Секции задвигаются одна в другую. Удобен при транспортировке, быстро приводится в боевую готовность, но, пожалуй, наименее прочный вариант.

Штекерный. За счёт наличия соединяющих узлов, является довольно прочным. В транспортировке столь же удобен, но процессе его сборки довольно долгий.

Пропускные кольца

Тоже довольно важный элемент конструкции. Они должны отличаться следующими параметрами:

Гладка отполированная внутренняя поверхность. По возможности – равномерно нагревающаяся. Поскольку точечный нагрев может повредить материал и вызвать разрыв лески. Достигается это путём добавления различных вставок.

Отсутствие трещин и сколов.

Твёрдая основа, надёжно удерживающая рамку кольца.

Прочная рамка – сталь, но лучше – титан.

Что касается конкретно внутренних вставок, то интерес представляют следующие материалы и маркировки:

SIC – карбид кремния. Очень прочная и износоустойчивая, не боится температур. Но плохо переносит случайные удары, так как является хрупкой.

SIH – материал, рассчитанный на работу с максимальным весом, а значит – максимальным трением лески.

Керамика – для работы с монофильной леской, которой нужно обеспечить минимальное трение.

Как всё это определить?

Несколько способов. При дистанционной покупке, например, в интернет-магазине https://ibis.shop/, все важные данные будут указаны в описании. Более того, там же можно будет найти и комментарии от пользователей, и даже их рекомендации из личного опыта. Если же вы выбираете бланк лично, то на нём практически всегда указываются численные параметры длины и теста. Что касается строя, то никто не мешает вам несколько раз аккуратно им взмахнуть, чтобы посмотреть, какая именно часть гнётся. Словом, ничего сложного.