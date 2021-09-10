На что обратить внимание при выборе спиннинга?

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Основная задача спиннинга – точно забросить искусственную приманку (блесна, силикон, воблер или что-то ещё), обеспечить ей правильную проводку, чутко отреагировать на поклёвку, осуществить подсечку и последующее вываживание добычи.
Рыболовы прошлого не делали особых различий между разными типами удилищ – утром они могли с помощью одно бланка закидывать прикорм, днём – вытаскивать с его помощью карпов, а вечером – цеплять блесну и идти ловить щуку или судака. Теперь всё иначе – для каждой ситуации есть свой, идеально соответствующий ей инструмент. Так, например, для ловли хищной рыбы на различные искусственные приманки используют разные спиннинговые удилища, которые довольно сильно между собой различаются. Поэтому выбрать наиболее подходящий инструмент, не зная, на что в первую очередь смотреть – сложно. Однако если разобраться, то не всё так уж страшно. Итак.
Основная задача спиннинга – точно забросить искусственную приманку (блесна, силикон, воблер или что-то ещё), обеспечить ей правильную проводку, чутко отреагировать на поклёвку, осуществить подсечку и последующее вываживание добычи. Проблема в том, что универсального решения для всех этих задач – нет. Какие-то удилища обеспечивают впечатляюще точный заброс, другие – справляются даже с очень активной добычей. Всё зависит от конусности бланка, материалов, размера, характеристик и расположения пропускных колец, и даже от длины рукояти. Поэтому под каждую ситуацию нужно подбирать соответственный инструмент.
В первую очередь, необходимо определиться с несколькими простыми вопросами:
Все эти вопросы нужно для того, чтобы очертить для себя некий круг выбора из множества вариантов.
Основные параметры, определяющие возможности спиннинга. Они бывают следующими:
Далее нужно определиться с длиной. Тут действует следующая закономерность – чем длиннее бланк, тем дальше будет заброс, но тем хуже чувствительность и меньше точность работы с приманкой. Если вы, например, решили ловить с берега, то берите более длинные спиннинги – они позволят вам охватить большее пространство. Если же выбрали лодку, то лучше берите что-то более короткое – им в таких условиях орудовать будет проще, а дальность не так уж при этом и важна. Кроме того, чем мельче ваша предполагаемая добыча, тем чувствительнее, а значит – короче, должен быть бланк. И да, есть универсальный вариант, который пригодится в любой ситуации – 2,3 – 2,4 метра.
Это то, как сгибается бланк под нагрузкой. Или, иными словами – кривая изгиба.
Если сгибается только кончик – это экстра-быстрый строй или Extra-Fast. Это очень полезно для точных забросов, резких проводок рывками и стремительных подсечек. Также такой спиннинг на хищника будут предпочтительным при использовании джиговых приманок на большой глубине или при ловле на дне с кучей коряг или водорослей.
Если же равномерно сгибается весь бланк вплоть до рукояти, то это медленный, мягкий или Slow строй. Такими удочками лучше работать с лёгкими приманками, осуществлять плавную проводку и гасить резкие рывки добычи в процессе вываживания.
Кроме этих крайних вариантов, есть множество переходных - Fast, Medium-Fast, Medium, так что каждый сможет выбрать себе тот, что лучше подходит под конкретно его ситуацию.
В современных спиннингах чаще всего используются следующие материалы:
Тут снова есть несколько вариантов.
Тоже довольно важный элемент конструкции. Они должны отличаться следующими параметрами:
Что касается конкретно внутренних вставок, то интерес представляют следующие материалы и маркировки:
Несколько способов. При дистанционной покупке, например, в интернет-магазине https://ibis.shop/, все важные данные будут указаны в описании. Более того, там же можно будет найти и комментарии от пользователей, и даже их рекомендации из личного опыта. Если же вы выбираете бланк лично, то на нём практически всегда указываются численные параметры длины и теста. Что касается строя, то никто не мешает вам несколько раз аккуратно им взмахнуть, чтобы посмотреть, какая именно часть гнётся. Словом, ничего сложного.
14:00: Зеленський розповів, що робитиме після першого президентського терміну
13:36: У Росії відреагували на слова Зеленського про повномасштабну війну
12:13: Зеленський заговорив про ймовірність повномасштабної війни з РФ
14:07: У Раді хочуть ввести кримінальну відповідальність за продаж ліків дітям
13:51: Иностранная «помощь»
13:35: Плюс гривня – ВРУ збільшила суму переказів, яка не підлягає фінмоніторингу
12:55: Депутатку Одеської міськради обурила популярність приватних клінік перед державними
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