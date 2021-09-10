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Зеленський розповів, що робитиме після першого президентського терміну

Аня Мартинюк 10 вересня 2021, 14:00
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Зеленський розповів, що робитиме після першого президентського терміну

Відповідь виявилась передбачуваною.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 вересня, український президент Володимир Зеленський виступив ході заходу YES Brainstorming у Києві. Він розповів, що бажає йти на другий президентський термін, але краще виконати всі обіцянки за перший.

«Виконаю всі в один термін і поїду відпочивати», - заявив він.

Також лідер країни зауважив, що рішення про другий термін також прийматиме й народ України. 

 

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