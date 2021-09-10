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Відповідь виявилась передбачуваною.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 вересня, український президент Володимир Зеленський виступив ході заходу YES Brainstorming у Києві. Він розповів, що бажає йти на другий президентський термін, але краще виконати всі обіцянки за перший.
«Виконаю всі в один термін і поїду відпочивати», - заявив він.
Також лідер країни зауважив, що рішення про другий термін також прийматиме й народ України.
14:00: Зеленський розповів, що робитиме після першого президентського терміну
13:36: У Росії відреагували на слова Зеленського про повномасштабну війну
12:13: Зеленський заговорив про ймовірність повномасштабної війни з РФ
14:07: У Раді хочуть ввести кримінальну відповідальність за продаж ліків дітям
13:51: Иностранная «помощь»
13:35: Плюс гривня – ВРУ збільшила суму переказів, яка не підлягає фінмоніторингу
12:55: Депутатку Одеської міськради обурила популярність приватних клінік перед державними
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