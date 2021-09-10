У Росії відреагували на слова Зеленського про повномасштабну війну

Аня Мартинюк 10 вересня 2021, 13:36

Російські чиновники назвали умову, за якої це можливо.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 вересня, у Держдумі РФ відреагували на слова президента України Володимира Зеленського. Останній заявив про можливу повномасштабну війну з Росією на тлі повільної реакції США щодо вступу української держави в НАТО.

Російські ЗМІ, посилаючись на комітет Держдуми РФ у справах СНД Леоніда Калашникова, оприлюднили його слова: «Ніхто з Україною воювати не хоче».

Російський чиновник відзначив, що такий хід подій можливий у разі провокацій збоку Києва.