Стала відома пенсія Ангели Меркель

Аня Мартинюк 10 вересня 2021, 12:48

Пенсія у неї буде комфортною.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 вересня, стало відомо, яку пенсію отримуватиме канцлер Німеччини Ангела Меркель після відходу з поста. Так, вона матиме 15 тисяч євро на місяць. Як зазначається, ця сума вважається досить немаленькою. 67-річна Меркель має право на максимальну пенсію - 65% від зарплати, оскільки її стаж роботи складає 31 рік.

З кожним роком пенсія Меркель збільшуватиметься на 2,4% відсотка до максимального значення 71,75%. Також Меркель нададуть авто, офіс будівлі Бундестагу в Берліні, охорону. За даними видання Deutsche Welle, наразі на посаді канцлера Меркель отримує 25 тисяч євро.