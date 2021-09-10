Стала відома пенсія Ангели Меркель

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Пенсія у неї буде комфортною.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 вересня, стало відомо, яку пенсію отримуватиме канцлер Німеччини Ангела Меркель після відходу з поста. Так, вона матиме 15 тисяч євро на місяць. Як зазначається, ця сума вважається досить немаленькою. 67-річна Меркель має право на максимальну пенсію - 65% від зарплати, оскільки її стаж роботи складає 31 рік.
З кожним роком пенсія Меркель збільшуватиметься на 2,4% відсотка до максимального значення 71,75%. Також Меркель нададуть авто, офіс будівлі Бундестагу в Берліні, охорону. За даними видання Deutsche Welle, наразі на посаді канцлера Меркель отримує 25 тисяч євро.
12:13: Зеленський заговорив про ймовірність повномасштабної війни з РФ
14:07: У Раді хочуть ввести кримінальну відповідальність за продаж ліків дітям
13:51: Иностранная «помощь»
13:35: Плюс гривня – ВРУ збільшила суму переказів, яка не підлягає фінмоніторингу
12:55: Депутатку Одеської міськради обурила популярність приватних клінік перед державними
14:10: Стало відомо, скільки мільйонів гривень йде на авіа перельоти Зеленського
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