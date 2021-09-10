Зеленський заговорив про ймовірність повномасштабної війни з РФ

Аня Мартинюк 10 вересня 2021, 12:13

Але сподівається, що діалог з Путіним допоможе цього уникнути.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 вересня, український президент Володимир Зеленський у рамках форуму Ялтинської європейської стратегії у форматі ТАК "Мозковий штурм 2021" у Києві зробив гучну заяву. За його словами, у США він не отримав чітких відповідей з приводу вступу України в НАТО.

«Росія не хоче швидко вирішити питання - завершити війну. Це моя проблема, як залишити їх говорити про деокупацію наших територій», - зазначив він.

За словами Зеленського, існує ймовірність повномасштабної війни з РФ, але він сподівається, що майбутня зустріч з лідером Кремля буде предметною і цього вдасться не допустити.