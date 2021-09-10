Зеленський заговорив про ймовірність повномасштабної війни з РФ 12:13
У Раді хочуть ввести кримінальну відповідальність за продаж ліків дітям 14:07
Иностранная «помощь» 13:51
Плюс гривня – ВРУ збільшила суму переказів, яка не підлягає фінмоніторингу 13:35
Депутатку Одеської міськради обурила популярність приватних клінік перед державними 12:55
Стало відомо, скільки мільйонів гривень йде на авіа перельоти Зеленського 14:10
В українських закладах охорони здоров’я працюватимуть іноземці без громадянства 12:12
Дональд Трамп може знову поборотися за президентське крісло 09:46
Що треба знати про вакцинацію в Україні – Їх термін придатності закінчується 08:31
Украина против Чехии: проверка нового тренера на прочность 04:59
29-річний Швачко прийняв присягу народного депутата України 13:27
«Слуги народу» хочуть скоротити кількість місцевих судів в 3-4 рази 10:15
У Франції тривають протести проти медичних ковідних талонів 09:40
Але сподівається, що діалог з Путіним допоможе цього уникнути.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 вересня, український президент Володимир Зеленський у рамках форуму Ялтинської європейської стратегії у форматі ТАК "Мозковий штурм 2021" у Києві зробив гучну заяву. За його словами, у США він не отримав чітких відповідей з приводу вступу України в НАТО.
«Росія не хоче швидко вирішити питання - завершити війну. Це моя проблема, як залишити їх говорити про деокупацію наших територій», - зазначив він.
За словами Зеленського, існує ймовірність повномасштабної війни з РФ, але він сподівається, що майбутня зустріч з лідером Кремля буде предметною і цього вдасться не допустити.
12:13: Зеленський заговорив про ймовірність повномасштабної війни з РФ
14:07: У Раді хочуть ввести кримінальну відповідальність за продаж ліків дітям
13:51: Иностранная «помощь»
13:35: Плюс гривня – ВРУ збільшила суму переказів, яка не підлягає фінмоніторингу
12:55: Депутатку Одеської міськради обурила популярність приватних клінік перед державними
14:10: Стало відомо, скільки мільйонів гривень йде на авіа перельоти Зеленського
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.