Иностранная «помощь»

zmxn 09 вересня 2021, 13:51

Вопросы налогообложения в Украине всегда было и остается актуальным для каждого налогоплательщика независимо будь то юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель, или обычный гражданин. Ведь за счет уплаченных налогов живет и развивается государство. Особенно важным указанный вопрос является сейчас, ведь в стране идет война и государственный бюджет нуждается каждой копейки.

Не секрет и то обстоятельство, что многие налогоплательщики пытаются найти различные пути и возможности для минимизации таких платежей, а то и полного уклонения от уплаты средств в бюджет страны, несмотря на то, что такие действия являются уголовно наказуемыми.

Учитывая определенное несовершенство действующего в Украине законодательства в среде юристов уже длительное время существует такое выражение «строгость украинских законов компенсируется необязательностью их исполнения».

Недавно в Едином государственном реестре судебных решений случайно обнаружено Постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева Москаленко К.А. от 29 января 2018 года (дело № 757/4159/18-к), которое было принято в рамках уголовном производстве № 42017000000003219 от 10.10.2017 года о предоставлении временного доступа к документам, которые находятся во владении ООО «АТ КАРГИЛ» (Код ЕГРПОУ 20010397).

Ознакомившись с текстом упомянутого Постановления стало понятно, что Управлением расследования уголовных производств в сфере экономики Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины осуществлялось досудебное расследование в уголовном производстве № 42017000000003219 от 10 октября 2017 года по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Для рядового гражданина перечень указанных статей на первый взгляд ничего не дает, но если заглянуть в Уголовный кодекс то становится понятно, что это достаточно тяжкие преступления, такие как легализация (отмывание) денежных средств, имущества полученного преступным путем по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах; уклонения от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в особо крупных размерах; ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения.

Более того, досудебным расследованием было установлено, что определенная группа лиц документально отражала факты поставки продукции от ООО «Хардинвест» (Код ЕГРПОУ 38496702) в адрес ряда предприятий, в том числе и ООО «АТ КАРГИЛ»,

а на самом деле продукция закупалась у населения за наличные средства без отражения проведенных операций предприятий в их бухгалтерском учете, обходя при этом систему налогообложения. Следственный судья указывает в определении, что таким образом было проведено денежных операций с участием ООО «АТ КАРГИЛ» (Код ЕГРПОУ 20010397) на сумму около 8 000 000 гривен, что мало следствие недополученную государственным бюджетом Украины значительных средств.

Интересно, что ООО «АТ КАРГИЛЛ» в государственном реестре значится: КАРГЛЛ, ИНКОРПОРЕЙТЕД, Страна резидента Соединенные Штаты Америки; КАРГИЛЛ Энтерпрайзе, ИНК, Страна резидента Соединенные Штаты Америки. При этом, в ООО «АТ КАРГИЛ» невозможно установить конечных бенефициарных собственников (контролеров).

К сожалению, такие случаи не единичны, что свидетельствует о системном характере преступных действий со стороны ООО «АТ КАРГИЛЛ» и ее широкую географию, поскольку в другой подобной постановлении следственного судьи уже Центрального районного суда города Николаева от 04.06.2019 года по делу № 490/9105 / 17 значится о том, что ООО «АТ КАРГИЛЛ» опять же причастно к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах (уголовное производство № 32015000000000207 от 26.10.2015 года).

Поэтому, очевидно, что даже иностранные компании с учредителями из США не гнушаются любой возможностью ограбить бюджет Украины в то время как государство и так тратит огромные бюджетные средства на сдерживание военной агрессии России на востоке страны. Поскольку других судебных решений в указанных выше уголовных производствах в реестре судебных решений нету, видно, что виновность должностных лиц ООО «АТ КАРГИРЛ» до сих пор не доказана судебным приговором, а чувствуя безнаказанность за такие действия, иностранные предприятия, работающие на рынке Украины и в дальнейшем будут разворовывать бюджетные средства нашей страны.

Но вопрос здесь в другом: почему же наша славная и реформирована прокуратура Украины не прилагает усилий для привлечения виновных должностных лиц ООО «АТ КАРГИЛЛ» к уголовной ответственности и направления обвинительных актов в суд? Почему не заботится о наполнении государственного бюджета за счет недобросовестных иностранных компаний? То перевелись профессионалы, которые могли бы это сделать возможно о борьбе с коррупцией там никто не слышал? Возможно есть большой внешний влияние на ход досудебного расследования? Возможно ли это коррупционные деяния в самом высоком эшелоне власти государства?

Надеюсь эта публикация не останется без внимания со стороны офиса Генерального прокурора Украины, других правоохранительных органов Украины и в дальнейшем украинский народ сможем увидеть реальные результаты работы правоохранительных органов в этом направлении.

Б. Грищенко

Руководитель ОО «Сознательная Украина»