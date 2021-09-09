У Раді хочуть ввести кримінальну відповідальність за продаж ліків дітям

Аня Мартинюк 09 вересня 2021, 14:07

Але заборона і так діє.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 вересня, глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що у ВРУ планують ввести штрафи і кримінальну відповідальність за порушення заборони на продаж ліків. Мова йде про продаж ліків дітям до 14 років.

«Зокрема, ми пропонуємо встановити штраф для співробітників аптек і кур'єрів: при першому порушенні - в розмірі від 6,8 тисячі гривень до 13,6 тисяч гривень, при повторному - 13,6 тисяч гривень до 23,8 тисяч гривень», - заявив Радуцький.

Наразі заборона уже діє. Так, пропонується ввести кримінальну відповідальність.