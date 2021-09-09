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Але заборона і так діє.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 вересня, глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що у ВРУ планують ввести штрафи і кримінальну відповідальність за порушення заборони на продаж ліків. Мова йде про продаж ліків дітям до 14 років.
«Зокрема, ми пропонуємо встановити штраф для співробітників аптек і кур'єрів: при першому порушенні - в розмірі від 6,8 тисячі гривень до 13,6 тисяч гривень, при повторному - 13,6 тисяч гривень до 23,8 тисяч гривень», - заявив Радуцький.
Наразі заборона уже діє. Так, пропонується ввести кримінальну відповідальність.
14:07: У Раді хочуть ввести кримінальну відповідальність за продаж ліків дітям
13:35: Плюс гривня – ВРУ збільшила суму переказів, яка не підлягає фінмоніторингу
12:55: Депутатку Одеської міськради обурила популярність приватних клінік перед державними
14:10: Стало відомо, скільки мільйонів гривень йде на авіа перельоти Зеленського
12:12: В українських закладах охорони здоров’я працюватимуть іноземці без громадянства
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