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Плюс гривня – ВРУ збільшила суму переказів, яка не підлягає фінмоніторингу

Аня Мартинюк 09 вересня 2021, 13:35
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Плюс гривня – ВРУ збільшила суму переказів, яка не підлягає фінмоніторингу

Все заради зручності українців.  

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що ВРУ збільшила суму готівкових переказів, що не підлягають фін моніторингу. Так, депутати додали одну гривню й українці анонімно переводитимуть тепер до 5 тисяч гривень включно.

За законопроект №5559 проголосували 315 депутатів. Новий законопроект вносить зміни до статті закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом». Автори документу зауважили, що українцям доставляло незручність переводити суму 4999 гривні.

 

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