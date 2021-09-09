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Ірина Куценко-Есеновіч вважає, що страждає від цього міський бюджет.
Новину передає «Преса України».
Депутат Одеської міськради Ірина Куценко-Есеновіч відреагувала на той факт, що люди переходять в приватні клініки й не хочуть мати справи з державними закладами.
Член фракції "Довіряй справам" зауважила, що черз таку практику міський бюджет втрачає гроші. Про це вона заявила в ході засідання міськради.
«Це просто ж*па. Вибачте на слові .... Чим ми зараз займаємося? Ми захищаємо інтереси міста чи ми захищаємо інтереси приватних клінік?», - зазначила вона.
За її словами, з середини серпня в приватні клініки перейшло понад 500 пацієнтів з ВІЛ.
14:07: У Раді хочуть ввести кримінальну відповідальність за продаж ліків дітям
13:35: Плюс гривня – ВРУ збільшила суму переказів, яка не підлягає фінмоніторингу
12:55: Депутатку Одеської міськради обурила популярність приватних клінік перед державними
14:10: Стало відомо, скільки мільйонів гривень йде на авіа перельоти Зеленського
12:12: В українських закладах охорони здоров’я працюватимуть іноземці без громадянства
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