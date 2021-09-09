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Депутатку Одеської міськради обурила популярність приватних клінік перед державними

Аня Мартинюк 09 вересня 2021, 12:55
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Депутатку Одеської міськради обурила популярність приватних клінік перед державними

Ірина Куценко-Есеновіч вважає, що страждає від цього міський бюджет.

Новину передає «Преса України».

Депутат Одеської міськради Ірина Куценко-Есеновіч відреагувала на той факт, що люди переходять в приватні клініки й не хочуть мати справи з державними закладами. 

Член фракції "Довіряй справам" зауважила, що черз таку практику міський бюджет втрачає гроші. Про це вона заявила в ході засідання міськради. 

«Це просто ж*па. Вибачте на слові .... Чим ми зараз займаємося? Ми захищаємо інтереси міста чи ми захищаємо інтереси приватних клінік?», - зазначила вона.

 За її словами, з середини серпня в приватні клініки перейшло понад 500 пацієнтів з ВІЛ.

 

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