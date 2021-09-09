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В Україні ув'язнених годуватимуть примусово

Аня Мартинюк 09 вересня 2021, 12:20
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В Україні ув'язнених годуватимуть примусово

Депутатам залишилося прийняти відповідний законопроект.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 вересня, ВРУ прийняла в першому читанні проект закону №4323. Він передбачає примусове годування засуджених, які відмовляються їсти. 286 нардепів віддали свій голос «за». 

Тепер треба, щоб депутати ухвалили закон і в другому читанні. Уточнюється, що після прийняття закону для примусового годування треба буде відповідне рішення суду, яке буде прийматися на підставі висновку лікаря.

Засуджений, який відмовляється їсти, перебуватиме під постійним наглядом медиків.

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