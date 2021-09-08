Украина против Чехии: проверка нового тренера на прочность

zmxn 08 вересня 2021, 04:59

Два последних матча в рамках группового отбора на Чемпионат мира в Катаре прошли для нашей сборной относительно неплохо. Хотелось бы больше очков, но и две ничьи – результат сносный. Причем, если первая ничья с Казахстаном действительно стала неприятным сюрпризом, то аналогичный результат с действующими чемпионами мира, Францией, можно считать победой для украинской команды.

Временного тренера сборной «желто-голубых» сначала жестко критиковали, так как его команда не смогла удержать победный счет с Казахстаном, который нужно было обязательно переигрывать. Но после 1:1 с сильнейшей сборной мира в адрес Петракова посыпались комплименты.

Как бы то ни было, сборная Украины на данный момент закрепилась на втором месте в своей группе. Теперь, когда национальные команды взяли перерыв до октября, остается надеяться, что к важнейшему матчу с Финляндией наша команда подготовится безукоризненно. Конечно, надежд занять первое место и выйти на ЧМ в Катаре напрямую, осталось немного, но второе место в группе тоже нужно удержать.

Пока же болельщики могут порадоваться товарищеской игре с Чехией. Это противостояние очень интересное, несмотря на то, что, по сути, результат ничего не решает.

Для тренера, который временно взял на себя обязанности наставника сборной после ухода с должности Шевченко, матч с «народной командой» стал показательным испытанием на прочность.

Во-первых, и Украина, и Чехия, по мнению букмекеров из рейтинга сайта vseprosport.ru, имеют примерно одинаковые шансы на победу.

Во-вторых, обе команды относительно неплохо выступили на прошлом Евро. Напомним, что Украина добралась до четвертьфинала, в котором уступила будущим финалистам – англичанам. А Чехия прошла в одной восьмой Голландию и уступила на аналогичной стадии датчанам. Однако в отличие от нашей команды чехи выглядели более уверенно и не провели ни одного провального матча в турнире.

Для Украины матч с Чехией, пусть и на выезде, станет проверкой на результативность и умение удержать преимущество. Это команде Петракова очень нужно, так как последние пять встреч на международном уровне наша сборная закончила вничью – ни плохо, ни хорошо, но болельщики явно соскучились по победам.

Тем более нынешнюю Чехию можно и нужно обыгрывать, так как две последние встречи чехов показали, что «народная команда» после проигрыша Бельгии находится точно не на пике своей формы.