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Держбюджет помітно худне.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 вересня, стало відомо, що у 2021 році з держбюджету України на перельоти президента Володимира Зеленського та його делегації обійшлися в 16,6 мільйонів гривень.
Лише одна поїздка в США потягнула 8,4 мільйона гривень. Про це йдеться в даних порталу використання публічних коштів.
В межах України на поїздки Зеленського витратили майже 20,5 млн гривень без врахування вартості проживання і відрядження.
14:10: Стало відомо, скільки мільйонів гривень йде на авіа перельоти Зеленського
12:12: В українських закладах охорони здоров’я працюватимуть іноземці без громадянства
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