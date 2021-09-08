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Стало відомо, скільки мільйонів гривень йде на авіа перельоти Зеленського

Аня Мартинюк 08 вересня 2021, 14:10
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Стало відомо, скільки мільйонів гривень йде на авіа перельоти Зеленського

Держбюджет помітно худне. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 вересня, стало відомо, що у 2021 році з держбюджету України на перельоти президента Володимира Зеленського та його делегації обійшлися в 16,6 мільйонів гривень.

Лише одна поїздка в США потягнула 8,4 мільйона гривень. Про це йдеться в даних порталу використання публічних коштів.

В межах України на поїздки Зеленського витратили  майже 20,5 млн гривень без врахування вартості проживання і відрядження.

 

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