Моргенштерн відбуде тур в Україні

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На концерти репера не пустять дітей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 вересня, стало відомо, що російський репер Моргенштерн оголосив про тур Україною. Вартість квитків сягне до 4490 гривень. Квитки вже є у вільному продажі. Відомо, що на концерт не пускатимуть дітей. На афішах є позначка 16+.
Моргенштерн, справжнє ім’я якого Алішер Валєєв, як відомо, має від СБУ заборону на в’їзд в Україну через пропаганду культи жорстокості та наркотиків.
Концерти відбудуться 13 листопада у Запоріжжі, 15 листопада у Харкові, 16 листопада у Києві.
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