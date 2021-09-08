Моргенштерн відбуде тур в Україні

Аня Мартинюк 08 вересня 2021, 13:26

На концерти репера не пустять дітей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 вересня, стало відомо, що російський репер Моргенштерн оголосив про тур Україною. Вартість квитків сягне до 4490 гривень. Квитки вже є у вільному продажі. Відомо, що на концерт не пускатимуть дітей. На афішах є позначка 16+.

Моргенштерн, справжнє ім’я якого Алішер Валєєв, як відомо, має від СБУ заборону на в’їзд в Україну через пропаганду культи жорстокості та наркотиків.

Концерти відбудуться 13 листопада у Запоріжжі, 15 листопада у Харкові, 16 листопада у Києві.