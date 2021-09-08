У Сальвадорі біткоїн став офіційною валютою

Аня Мартинюк 08 вересня 2021, 12:52

Це перша держава, яка пішла на такий крок.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що у Сальвадорі почав діяти закон, який дозволяє використовувати біткоїни для оплати товарів чи послуг. Відповідну заяву зробив президент Сальвадора Найіб Букела. Він сам й підготував відповідний законопроект.

Таким чином Сальвадор – перша держава у світі, де біткоїни визнали офіційною валютою. Букела вважає, що такі зміни не дадуть швидкого результату, але з часом приведуть до економічного зростання.