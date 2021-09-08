У Сальвадорі біткоїн став офіційною валютою

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Це перша держава, яка пішла на такий крок.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що у Сальвадорі почав діяти закон, який дозволяє використовувати біткоїни для оплати товарів чи послуг. Відповідну заяву зробив президент Сальвадора Найіб Букела. Він сам й підготував відповідний законопроект.
Таким чином Сальвадор – перша держава у світі, де біткоїни визнали офіційною валютою. Букела вважає, що такі зміни не дадуть швидкого результату, але з часом приведуть до економічного зростання.
12:12: В українських закладах охорони здоров’я працюватимуть іноземці без громадянства
09:46: Дональд Трамп може знову поборотися за президентське крісло
08:31: Що треба знати про вакцинацію в Україні – Їх термін придатності закінчується
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