Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Улянов показав новий склад Amazon в нетрях
  • 29-річний Швачко прийняв присягу народного депутата України
  • 2 тисячі доларів – В Україні продають картину з олігархами

У Сальвадорі біткоїн став офіційною валютою

Аня Мартинюк 08 вересня 2021, 12:52
Версія для друку
У Сальвадорі біткоїн став офіційною валютою

Це перша держава, яка пішла на такий крок. 

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що у Сальвадорі почав діяти закон, який дозволяє використовувати біткоїни для оплати товарів чи послуг. Відповідну заяву зробив президент Сальвадора Найіб Букела. Він сам й підготував відповідний законопроект.

Таким чином Сальвадор – перша держава у світі, де біткоїни визнали офіційною валютою. Букела вважає, що такі зміни не дадуть швидкого результату, але з часом приведуть до економічного зростання.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції