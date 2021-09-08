В українських закладах охорони здоров’я працюватимуть іноземці без громадянства

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В ВРУ підготували відповідний законопроект.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 вересня, стало відомо, що у ВРУ з'явився законопроект, що дозволяє іноземним громадянам влаштовуватися на роботу в установи охорони здоров'я. Відомо, що спікер парламенту Дмитро Разумков і депутати від президентської фракції «Слуги народу» зареєстрували відповіднйи законопроект.
Уточнюється, що працювати в установах охорони здоров'я на території України можуть особи без громадянства, які пройшли медичну, фармацевтичну або реабілітаційну підготовку в навчальних закладах іноземних держав.
Відомо, що такі особи зможуть трудитися у закладах усіх форм власності.
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