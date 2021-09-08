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WhatsApp дешифрує повідомлення користувачів

Аня Мартинюк 08 вересня 2021, 11:43
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WhatsApp дешифрує повідомлення користувачів

У WhatsApp зізнались в такій практиці.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 вересня, стало відомо, що месенджер WhatsApp може скасовувати шифровку повідомлень. За даними розслідування американської некомерційної організації (НКО) ProPublica, можератори читають повідомлення, на які надійшли скарги, а також попередні повідомлення.

В НКО зауважили, що месенджер, який належить Facebook, має тисячі модераторів. Їх наймають через компанію-підрядника Accenture. За робочий день модератор перевіряє не менше шестисот скарг. У WhatsApp зазначили, що дійсно вдаються до такої практики, називаючи модераторів людьми, які борються зі зловживаннями. 

 

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