Дональд Трамп може знову поборотися за президентське крісло

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Але він ще не визначився.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 вересня, стало відомо, що колишній президент США Дональд Трамп може знову розпочати президентську кампанію. А саме у 2024 році. Про це повідомило видання Politico з посиланням на джерела, близькі до Трампа, а також члена в Республіканської партії США.
Але Трамп ще не прийняв остаточного рішення. До словам, в історії США тільки один колишній президент Гровер Клівленд в 1892 році повертався до Білого дому.
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