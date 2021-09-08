Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Улянов показав новий склад Amazon в нетрях
  • 29-річний Швачко прийняв присягу народного депутата України
  • 2 тисячі доларів – В Україні продають картину з олігархами

Дональд Трамп може знову поборотися за президентське крісло

Аня Мартинюк 08 вересня 2021, 09:46
Версія для друку
Дональд Трамп може знову поборотися за президентське крісло

Але він ще не визначився. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 вересня, стало відомо, що колишній президент США Дональд Трамп може знову розпочати президентську кампанію. А саме у 2024 році. Про це повідомило видання Politico з посиланням на джерела, близькі до Трампа, а також члена в Республіканської партії США.

Але Трамп ще не прийняв остаточного рішення. До словам, в історії США тільки один колишній президент Гровер Клівленд в 1892 році повертався до Білого дому.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції