Улянов показав новий склад Amazon в нетрях

Аня Мартинюк 08 вересня 2021, 09:12

Та вказав на нерівність в наш час.

Новину передає «Преса України».

Український письменник Анатолій Улянов представив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук серію фото. На них зображено новий склад Amazon в нетрях Тіхуани - на кордоні США і Мексики.

«Так виглядає антиутопія нашого часу, і та нерівність, яку вона породжує», - зазначив він.

За словами Улянова, на таких складах немає профспілок. Це означає, що у робітників немає свого представництва і можливості захищати свої права та інтереси.

«Є "бос", який володіє всім, і на правах диктатора встановлює порядки. Що є загальним місцем даної суспільної формації, і не має нічого спільного з демократією. Кожна корпорація - це авторитарний лад. Вид відповідний. "Зате капіталізм створив iPhone", - скаже консервативний охоронець ринкових скрепів. Але це не правда», - зазначив він.

За словами Улянова, iPhone створила праця.