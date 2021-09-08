Улянов показав новий склад Amazon в нетрях

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Та вказав на нерівність в наш час.
Новину передає «Преса України».
Український письменник Анатолій Улянов представив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук серію фото. На них зображено новий склад Amazon в нетрях Тіхуани - на кордоні США і Мексики.
«Так виглядає антиутопія нашого часу, і та нерівність, яку вона породжує», - зазначив він.
За словами Улянова, на таких складах немає профспілок. Це означає, що у робітників немає свого представництва і можливості захищати свої права та інтереси.
«Є "бос", який володіє всім, і на правах диктатора встановлює порядки. Що є загальним місцем даної суспільної формації, і не має нічого спільного з демократією. Кожна корпорація - це авторитарний лад. Вид відповідний. "Зате капіталізм створив iPhone", - скаже консервативний охоронець ринкових скрепів. Але це не правда», - зазначив він.
За словами Улянова, iPhone створила праця.
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