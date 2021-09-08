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Що треба знати про вакцинацію в Україні – Їх термін придатності закінчується

Аня Мартинюк 08 вересня 2021, 08:31
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Що треба знати про вакцинацію в Україні – Їх термін придатності закінчується

Велика партія ковід-вакцини скоро стане непридатною. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 вересня, стало відомо, що в цьому році закінчується термін придатності вакцини проти коронавірусу. Мова йде про понад чотири мільйони доз препарату. Відповідну заяву зробив головний санітарний лікар Ігор Кузин.

За його словами, якщо вакцину не використають, її утилізують. Кузин уточнив, що в Україні зберігаються майже 10 мільйонів доз різних вакцин проти коронавірусу. Він додав, що вакцини проти ковіду мають короткий термін зберігання, за виключенням препарату CoronaVac, у якої термін зберігання близько двох років.

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