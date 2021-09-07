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Політику не сподобалось, що Зеленський йде проти світових лідерів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 вересня, колишній президент України Петро Порошенко розкритикував чинного лідера країни Володимира Зеленського. Так, політику не сподобалось те, що Зеленський озвучив претензії до інших державних лідерів.
На засіданні ВРУ 7 вересня лідер ПЄС у своїй промові згадав й про Володимира Путіна.
«Вчора агентство дойче велле оголосило про закінчення будівництва "Північного потоку-2". Це пам'ятник, на жаль, розхитування проукраїнської коаліції, яка була створена з 2014-го. І потім своїми претензіями то до Меркель, то до Путіна, ой вибачте ... то до Меркель, то до Макрона, та до Байдена ..» - заявив Порошенко.
Як відомо, 6 вересня в Балтійському морі поклали останню трубу другої нитки «Північного потоку 2».
13:59: Порошенко критикував Зеленського та згадав про Путіна
13:27: 29-річний Швачко прийняв присягу народного депутата України
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