Порошенко критикував Зеленського та згадав про Путіна

Аня Мартинюк 07 вересня 2021, 13:59

Політику не сподобалось, що Зеленський йде проти світових лідерів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 вересня, колишній президент України Петро Порошенко розкритикував чинного лідера країни Володимира Зеленського. Так, політику не сподобалось те, що Зеленський озвучив претензії до інших державних лідерів.

На засіданні ВРУ 7 вересня лідер ПЄС у своїй промові згадав й про Володимира Путіна.

«Вчора агентство дойче велле оголосило про закінчення будівництва "Північного потоку-2". Це пам'ятник, на жаль, розхитування проукраїнської коаліції, яка була створена з 2014-го. І потім своїми претензіями то до Меркель, то до Путіна, ой вибачте ... то до Меркель, то до Макрона, та до Байдена ..» - заявив Порошенко.

Як відомо, 6 вересня в Балтійському морі поклали останню трубу другої нитки «Північного потоку 2».