29-річний Швачко прийняв присягу народного депутата України

Аня Мартинюк 07 вересня 2021, 13:27

Тепер він приступить до своїх обов'язків.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 вересня, в ході засідання ВРУ член президентської фракції «Слуга народу» Антон Швачко прийняв присягу народного депутата. 29-річний депутат тепер зможе приступити до виконання своїх депутатських обов'язків.

Як відомо, Центральна виборча комісія зареєструвала Антона Швачко народним депутатом замість Дениса Монастирського. Останній зайняв місце міністра внутрішніх справ замість Арсена Авакова.